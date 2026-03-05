«Может вызвать неудобные вопросы»: почему Киев не позволяет ЕС провести инспекцию нефтепровода «Дружба»

В Будапеште предупредили Киев, что деньги у него закончатся раньше, чем нефть у Венгрии, поставки которой блокирует Украина. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. По его словам, киевский режим пытается повлиять на грядущие парламентские выборы в Венгрии. При этом украинские власти не позволяют независимым европейским экспертам посетить якобы повреждённый участок трубопровода «Дружба». Эксперты считают, что отказ Киева допустить европейскую инспекцию связан прежде всего с политическими расчётами и попыткой использовать ситуацию в борьбе против венгерского руководства.
В Киеве деньги закончатся раньше, чем нефть у Будапешта, поставка которой ранее осуществлялась по трубопроводу «Дружба», однако потом была заблокирована Украиной. Об этом на встрече с избирателями в городе Сольнок заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Он выразил убеждённость, что таким образом украинские власти стремятся оказать влияние на грядущие парламентские выборы в Венгрии, которые пройдут 12 апреля, поэтому вряд ли возобновят поставки топлива.
«Но если нынешнее правительство останется у власти, то украинцы будут вынуждены согласиться, поскольку их деньги кончатся раньше, чем наша нефть», — цитирует ТАСС министра.
При этом, заметил Сийярто, украинская компания, обеспечивающая транзит, неоднократно заявляла венгерской нефтегазовой компании MOL, что трубопровод в порядке и что они ждут лишь политических указаний для начала транспортировки. В связи с этим Сийярто назвал неслучайным нежелание Киева допускать на якобы до сих пор повреждённый объект словацких и венгерских инспекторов.
В свою очередь, премьер-министр Словакии Роберт Фицо на брифинге сообщил, что трубопровод, согласно спутниковым снимкам, не выглядит повреждённым.
«Главная линия нефтепровода “Дружба” не повреждена», — констатировал он, продемонстрировав снимки журналистам.
Фицо также сообщил о намерении обсудить ситуацию с «Дружбой» с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен.
«Речь сейчас уже идёт не о маленькой Словакии, а о всей Европе. Европа наконец-то видит, что мы боремся за энергоресурсы с Востока и это имеет огромное значение для ЕС», — приводит его слова ТАСС.
Если же Киев продолжит упорствовать в своей позиции, то Братислава присоединится к Будапешту в блокировании кредита Украине на €90 млрд, заверил Фицо.
Циничная позиция.
Напомним, что Украина приостановила поставку российской нефти Венгрии и Словакии 27 января. В Киеве утверждают, что это произошло из-за всё ещё продолжающегося восстановления трубопровода, якобы повреждённого в результате российской атаки.
Однако в Будапеште считают это уловкой: венгерский премьер-министр Виктор Орбан 3 марта в видеообращении сообщил, что обратился к фон дер Ляйен с призывом заставить Владимира Зеленского возобновить транзит. По его словам, чиновнице было направлено письмо, в котором говорится, что Украина обязана соблюдать соглашения с ЕС и не создавать угрозу для энергетической безопасности стран сообщества. Кроме того, документ уведомляет о намерении Будапешта и дальше блокировать все решения Брюсселя в пользу Украины, пока транзит не будет возобновлён.
Помимо этого, политик напомнил, что вместе с Робертом Фицо предложил направить на Украину экспертов двух стран, чтобы проверить, пригоден ли нефтепровод к работе. Однако ответ Зеленского «был просто циничным»: глава киевского режима заявил, что Венгрия и Словакия якобы должны быть благодарны Украине за то, что транзит нефти вообще осуществлялся в последние годы.
Отказ на просьбы допустить комиссию на объект получили и представители истеблишмента ЕС. Как сообщили в Financial Times (FT), фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта во время недавнего визита в Киев также потерпели неудачу в попытке получить согласие Зеленского на доступ к трубопроводу.
По сведениям источников, запрос направляла и посол ЕС на Украине Катарина Матернова, однако и её просьба была отклонена «по соображениям безопасности».
Между тем, как отмечают в газете, ситуация обостряется с учётом резкого роста цен на энергоносители на фоне военных действий США и Израиля против Ирана, что нарушило мировые поставки нефти и газа. И Киев, по словам высокопоставленного дипломата ЕС, «забил гол в свои ворота», дав Венгрии повод заблокировать обещанный Евросоюзом кредит.
«Мы не можем сказать, есть повреждения (на трубопроводе. — RT) или нет. Существуют очень простые способы всё задокументировать и показать, что они активно ведут ремонтные работы. Они этого не сделали», — заявил собеседник FT.
Трубопровод «Дружба».
РИА Новости.
© Ю. Филимонов.
Отсутствие сведений о состоянии «Дружбы» признавали и в Еврокомиссии. Представитель ЕС Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе 3 марта заметила, что ЕС продолжает контакты как с Украиной, так и со Словакией и Венгрией.
«Нашим приоритетом остаётся безопасность снабжения стран ЕС, но никаких новостей касательно работы трубопровода у меня нет», — рассказала она.
Итконен также добавила, что вопрос допуска европейских инспекторов на украинский участок «Дружбы» Киев не поднимал.
«Что касается работы по установлению фактов, то, насколько мне известно, Комиссия (ЕК. — RT) ни в чём таком не участвовала, как и не было подобного запроса со стороны Украины», — пояснила Итконен.
«Сугубо политические мотивы».
Доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов полагает, что украинские власти сознательно блокируют проверку «Дружбы», чтобы иметь возможность манипулировать ситуацией.
«Киев руководствуется сугубо политическими мотивами, когда не допускает представителей европейских структур для проверки состояния нефтепровода. На самом деле в ЕС до конца не понимают, что Киев ими просто манипулирует. Украинские власти думают прежде всего о том, как получить деньги и оружие. Другие вопросы их, по сути, не волнуют», — отметил эксперт в беседе с RT.
Действия Киева могут иметь серьёзные последствия для самого Евросоюза, особенно на фоне энергетической нестабильности, добавил он.
«ЕС уже находится в довольно сложной ситуации из-за напряжённости на Ближнем Востоке. Любые риски, как, например, блокировка Ормузского пролива, для поставок энергоресурсов становятся крайне чувствительными. В этих условиях подобные действия Киева только усугубляют положение европейских стран», — уверен Ежов.
Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов полагает, что недопуск европейской инспекции на «Дружбу» является частью большой игры Киева и Брюсселя по влиянию на предстоящие парламентские выборы в Венгрии.
«Это игра в поддавки между киевским режимом и евробюрократией. Для Брюсселя нынешнее венгерское правительство — кость в горле, потому что Будапешт последовательно защищает национальные интересы и блокирует инициативы в поддержку Киева. Поэтому история с “поломкой” нефтепровода может рассматриваться как политическая технология давления на Орбана», — отметил эксперт в разговоре с RT.
По его мнению, расчёт сделан на ослабление позиций венгерского премьера перед выборами.
«Надеются на то, что Орбан проиграет выборы и к власти придёт политик, который будет полностью поддерживать курс Брюсселя и киевского режима», — добавил Шаповалов.
Глава Европарламента Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
© Ansgar Haase/picture alliance via Getty Images.
В свою очередь, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов допустил, что характер повреждений может скомпрометировать украинские власти.
«Зная “послужной список” Киева в терактах, нельзя исключать, что трубопровод действительно мог быть выведен из строя, но характер повреждений может вызвать неудобные вопросы. Любой специалист способен определить, что стало причиной — внешнее воздействие или целенаправленный подрыв. Поэтому киевский режим так сопротивляется проверке», — сказал он в интервью RT.
Впрочем, Семибратов не ислючил, что трубопровод может быть и исправен, тогда причин для простоя нет. Но в таком случае Киев лишится рычага давления на Будапешт, если это вскроется в ходе проверки, добавил специалист.
В то же время, с точки зрения Дмитрия Ежова, давление на Зеленского в этом вопросе — палка о двух концах.
«Пока мы не видели примеров, когда Брюссель эффективно давил бы на Зеленского. Часто предполагают, что Киев — марионетка, но ситуация сложнее. Внутренние амбиции, борьба за власть и финансовые интересы играют не меньшую роль», — пояснил он.
Это мнение разделяет и Семибратов, отмечая, что ЕС скорее найдёт лазейку для обхода вето Венгрии и Словакии, чем станет давить на Зеленского.
Однако, как подчеркнул Ежов, ситуация вокруг нефтепровода посылает важный сигнал европейским государствам.
«И он довольно прост: нельзя безоговорочно доверять ни Киеву, ни Брюсселю. Национальные интересы отдельных стран должны стоять выше надуманных и раздутых в целях пропаганды угроз, которые очень сильно подняли и в медиапространстве, и в сознании европейцев значимость Украины, хотя на деле она ничтожна», — резюмировал политолог.