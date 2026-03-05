«Может вызвать неудобные вопросы»: почему Киев не позволяет ЕС провести инспекцию нефтепровода «Дружба»

Однако в Будапеште считают это уловкой: венгерский премьер-министр Виктор Орбан 3 марта в видеообращении сообщил, что обратился к фон дер Ляйен с призывом заставить Владимира Зеленского возобновить транзит. По его словам, чиновнице было направлено письмо, в котором говорится, что Украина обязана соблюдать соглашения с ЕС и не создавать угрозу для энергетической безопасности стран сообщества. Кроме того, документ уведомляет о намерении Будапешта и дальше блокировать все решения Брюсселя в пользу Украины, пока транзит не будет возобновлён.