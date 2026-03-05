Ричмонд
Пентагон сообщил о работе над установлением контроля США в Гренландии

Соединенные Штаты сейчас работают над установлением контроля над Гренландией. Об этом в рамках круглого стола заявил заместитель главы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби.

Источник: Reuters

В настоящий момент, по словам чиновника, происходит процесс, который направлен на решение данной проблемы. «Думаю, у нас есть основания для оптимизма, что это закончится успешно», — объяснил представитель Пентагона.

Ранее Дональд Трамп дал в цифрах характеристику американо-израильской военной операции в Иране. По его словам, боевые действия идут на «15 из 10». «У нас все идет очень хорошо на военном фронте, это мягко сказано», — сказал американский лидер.

В феврале стало известно, что США объявили о военных учениях на Аляске и в Гренландии. Мероприятия должны пройти совместно с Канадой и Данией.

