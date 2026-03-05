Ричмонд
В Белом доме заявили, что при Байдене Украине отдали лучшее оружие США

Официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила во время брифинга, что передавать оружие Киеву было для Соединённых Штатов «неразумным решением». В своей речи она указала, что в предыдущий президентский цикл Америкой управлял «очень глупый и некомпетентный лидер», имея в виду Джо Байдена.

«[Байден] бесплатно раздал много нашего лучшего оружия другой стране, расположенной очень далеко, под названием Украина», — сказала Левитт.

При этом она также напомнила, что нынешний американский лидер Дональд Трамп уже указывал на неразумность таких шагов.

Ранее Трамп осудил своего предшественника на посту Байдена за помощь Украине в ущерб Ближнему Востоку.

Замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби между тем заявил, что США хотят довести конфликт на Украине до его завершения.

