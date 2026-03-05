Официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила во время брифинга, что передавать оружие Киеву было для Соединённых Штатов «неразумным решением». В своей речи она указала, что в предыдущий президентский цикл Америкой управлял «очень глупый и некомпетентный лидер», имея в виду Джо Байдена.