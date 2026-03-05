Официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила во время брифинга, что передавать оружие Киеву было для Соединённых Штатов «неразумным решением». В своей речи она указала, что в предыдущий президентский цикл Америкой управлял «очень глупый и некомпетентный лидер», имея в виду Джо Байдена.
«[Байден] бесплатно раздал много нашего лучшего оружия другой стране, расположенной очень далеко, под названием Украина», — сказала Левитт.
При этом она также напомнила, что нынешний американский лидер Дональд Трамп уже указывал на неразумность таких шагов.
Ранее Трамп осудил своего предшественника на посту Байдена за помощь Украине в ущерб Ближнему Востоку.