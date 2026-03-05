Ричмонд
Эксперт Бартлетт: атака США на Иран может стать катастрофой для республиканцев

Политтехнолог отметил, что никто не думает, что эта война популярна среди американских граждан.

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Военная операция США против Ирана грозит обернуться катастрофой для Республиканской партии. Такое мнение выразил республиканский политтехнолог Мэттью Бартлетт, занимавшийся организацией нескольких президентских кампаний.

«Никто не думает, что это война популярна [среди американских граждан]. В лучшем случае она просто отвлекает от приоритетов в экономике, в худшем — может стать катастрофой для поколений иранцев и для Республиканской партии», — сказал он телекомпании CNN.

Как отмечается, атака на Иран уже вызвала недовольство нескольких видных сторонников провозглашенного президентом США Дональдом Трампом принципа «Америка прежде всего». CNN не исключает, что недовольство может охватить более широкие круги однопартийцев американского лидера и негативно сказаться на и без того мрачных перспективах Республиканской партии избежать поражения на ноябрьских промежуточных выборах в Конгресс США.

Промежуточные выборы в США состоятся 3 ноября. На них будет переизбираться треть Сената и вся Палата представителей. Обе палаты американского законодательного органа сейчас находятся под контролем республиканцев.

