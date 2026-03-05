Ричмонд
Иран пригрозил Израилю взорвать атомный реактор в Димоне

Иран пригрозил Израилю взорвать атомные реактор в Димоне за попытки смены власти.

РИА Новости ИРАН ПРИГРОЗИЛ ИЗРАИЛЮ ВЗОРВАТЬ АТОМНЫЙ РЕАКТОР В ДИМОНЕ, ЕСЛИ ТОТ ПОПЫТАЕТСЯ СМЕНИТЬ ВЛАСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ — ISNA СО ССЫЛКОЙ НА ВОЕННЫЙ ИСТОЧНИК.

