При атаке израильских дронов на Бейрут погибли три человека

БЕЙРУТ, 5 янв — РИА Новости. Жертвами двух атак израильских БПЛА на трассе в аэропорт в Бейруте стали три человека, еще шесть получили ранения, говорится в отчете центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана.
«Два удара враждебных израильских беспилотников на дороге к аэропорту привели к гибели трех человек и ранению шести граждан», — написано в документе.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше