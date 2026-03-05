Франция использует запасы урана времен холодной войны для новых боеголовок

ПАРИЖ, 5 марта. /ТАСС/. Франция намерена использовать для производства новых ядерных снарядов радиоактивные материалы, оставшиеся после разбора боеголовок времен холодной войны. Об этом в интервью газете Le Dauphin? Lib? r? заявила министр вооруженных сил республики Катрин Вотрен.
«Мы сохранили расщепляющиеся материалы — уран и плутоний, полученные из ядерных боеголовок, разобранных после холодной войны. Благодаря этому у нас есть достаточный запас для производства новых ядерных боеголовок, о которых объявил президент республики Эмманюэль Макрон», — сказала глава ведомства.
Вотрен добавила, что наращивание Францией ядерного арсенала уже заложено в бюджет. «13% от €57 млрд военного бюджета выделяется на ядерное сдерживание», — указала она.
Ранее Макрон сообщил о намерении Франции перейти к концепции «продвинутого сдерживания», которое подразумевает совместные учения со странами-партнерами, а также размещение элементов стратегических сил Франции на территории других стран европейского континента. Глава государства также объявил о планах нарастить ядерный арсенал республики, при этом Париж более не намерен раскрывать точное число боеголовок.
В 2020 году Макрон заявил, что ядерный арсенал Франции насчитывает менее 300 боеголовок.