Франция использует запасы урана времен холодной войны для новых боеголовок

Ранее Макрон сообщил о намерении Франции перейти к концепции «продвинутого сдерживания», которое подразумевает совместные учения со странами-партнерами, а также размещение элементов стратегических сил Франции на территории других стран европейского континента. Глава государства также объявил о планах нарастить ядерный арсенал республики, при этом Париж более не намерен раскрывать точное число боеголовок.