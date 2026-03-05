Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Франция использует запасы урана времен холодной войны для новых боеголовок

Министр вооруженных сил республики Катрин Вотрен отметила, что наращивание ядерного арсенала уже заложено в бюджет страны.

ПАРИЖ, 5 марта. /ТАСС/. Франция намерена использовать для производства новых ядерных снарядов радиоактивные материалы, оставшиеся после разбора боеголовок времен холодной войны. Об этом в интервью газете Le Dauphin? Lib? r? заявила министр вооруженных сил республики Катрин Вотрен.

«Мы сохранили расщепляющиеся материалы — уран и плутоний, полученные из ядерных боеголовок, разобранных после холодной войны. Благодаря этому у нас есть достаточный запас для производства новых ядерных боеголовок, о которых объявил президент республики Эмманюэль Макрон», — сказала глава ведомства.

Вотрен добавила, что наращивание Францией ядерного арсенала уже заложено в бюджет. «13% от €57 млрд военного бюджета выделяется на ядерное сдерживание», — указала она.

Ранее Макрон сообщил о намерении Франции перейти к концепции «продвинутого сдерживания», которое подразумевает совместные учения со странами-партнерами, а также размещение элементов стратегических сил Франции на территории других стран европейского континента. Глава государства также объявил о планах нарастить ядерный арсенал республики, при этом Париж более не намерен раскрывать точное число боеголовок.

В 2020 году Макрон заявил, что ядерный арсенал Франции насчитывает менее 300 боеголовок.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше