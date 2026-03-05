Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ISNA: Иран пригрозил Израилю взорвать атомный реактор в городе Димона

Иран пригрозил Израилю взорвать атомный реактор в городе Димона, если тот попытается сменить власть в республике.

Иран пригрозил Израилю взорвать атомный реактор в городе Димона, если тот попытается сменить власть в республике.

Об этом пишет агентство ISNA со ссылкой на источник.

«Один из иранских военных чиновников предупредил, что, если США и Израиль попытаются изменить режим в Иране, Тегеран нацелится на атомный реактор Димона», — говорится в публикации.

Ранее данная информация распространилась в Telegram-каналах, в том числе украинских. Официально КСИР таких заявлений не делал.

Между тем сообщалось, что правительство Ирана задействовало план управления в условиях затяжной войны.

Политолог Хусейн Бухейти также заявил, что удары США и Израиля по Ирану лишь сплотили иранский народ.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше