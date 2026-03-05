ISNA: Иран пригрозил Израилю взорвать атомный реактор в городе Димона

Иран пригрозил Израилю взорвать атомный реактор в городе Димона, если тот попытается сменить власть в республике.
Об этом пишет агентство ISNA со ссылкой на источник.
«Один из иранских военных чиновников предупредил, что, если США и Израиль попытаются изменить режим в Иране, Тегеран нацелится на атомный реактор Димона», — говорится в публикации.
Ранее данная информация распространилась в Telegram-каналах, в том числе украинских. Официально КСИР таких заявлений не делал.
Между тем сообщалось, что правительство Ирана задействовало план управления в условиях затяжной войны.
Политолог Хусейн Бухейти также заявил, что удары США и Израиля по Ирану лишь сплотили иранский народ.