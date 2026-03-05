Ричмонд
Иран пригрозил Израилю взорвать атомный реактор в Димоне, пишут СМИ

ТЕГЕРАН, 5 мар — РИА Новости. Иран пригрозил Израилю нанести удар по атомному реактору в Димоне, если тот с США попытается свергнуть власти в исламской республике, передает агентство ISNA со ссылкой на военный источник.

Источник: AP 2024

«Если США и Израиль будут пытаться сменить режим в Иране, Тегеран нанесет удар по атомному реактору в Димоне в Израиле», — говорится в сообщении.

Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали операцию против Исламской Республики Иран. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон же пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.

По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек, включая верховного лидера Али Хаменеи.

В понедельник глава Белого дома Дональд Трамп признал, что операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.

Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу.

