Иран пригрозил Израилю взорвать атомный реактор в Димоне, пишут СМИ

«Если США и Израиль будут пытаться сменить режим в Иране, Тегеран нанесет удар по атомному реактору в Димоне в Израиле», — говорится в сообщении.
Атака на Иран
В субботу США и Израиль начали операцию против Исламской Республики Иран. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон же пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек, включая верховного лидера Али Хаменеи.
В понедельник глава Белого дома Дональд Трамп признал, что операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.
Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу.