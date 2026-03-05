Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США назвали самое смертоносное оружие Ирана

Американская пресса признала эффективность иранских беспилотников в конфликте с США. The New York Times назвала дроны Ирана «смертоносным оружием», которое поражает военные объекты Америки и гражданскую инфраструктуру в регионе.

По данным газеты, с начала операции США и Израиля Тегеран запустил уже до двух тысяч дронов. Основная ставка делается на беспилотники Shahed — ими атакуют отели и базы, где находятся американские военные. Shahed разработаны для Корпуса стражей исламской революции и известны как дешёвые и массовые дроны-камикадзе, которые активно применяются в современных конфликтах.

Напомним, 28 февраля Израиль и США развернули военную кампанию против Ирана, бомбя не только военные объекты, но и школы, больницы и жилые кварталы. Жертвами атак стали уже более тысячи человек. Ранее корпус стражей исламской революции официально подтвердил начало 18-го этапа операции «Правдивое обещание — 4», направленной против США и Израиля.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше