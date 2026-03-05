Путин: Россия может досрочно прекратить поставки газа на рынки Евросоюза

По его словам, недавний взлет цен на энергоносители на европейском рынке напрямую не связан с ограничениями поставок — ведь основные поставщики (Алжир, США, Норвегия и Россия) объемов не сокращали. Причина, считает президент, кроется в ошибочной политике властей ЕС в течение многих лет, а также в общей ситуации на мировых рынках из-за событий на Ближнем Востоке и перекрытия Ормузского пролива. Путин отметил, что «появились премиальные покупатели, готовые платить больше, и поставщики уходят туда, где выше цена». «Только бизнес, и все», — заключил президент.