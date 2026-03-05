Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Франция привлечет в коалицию по безопасности в Ормузском проливе Европу и Азию

В качестве примера успешного функционирования подобного альянса министр вооруженных сил республики Катрин Вотренона привела миссию EMASOH.

ПАРИЖ, 5 марта. /ТАСС/. Франция намерена пригласить страны Европы и Азии к участию в морской коалиции для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. Об этом в интервью газете Le Dauphin? lib? r? заявила министр вооруженных сил республики Катрин Вотрен.

«Мы работаем над тем, чтобы мобилизовать наших европейских союзников, а также других партнеров, в частности азиатских, у которых есть значительные интересы в этом регионе», — сказала глава ведомства.

По ее словам, «Франция не единственная страна, которую затрагивают риски блокирования пролива, поэтому восстановление там свободного судоходства может рассматриваться только в формате коалиции».

В качестве примера успешного функционирования подобной коалиции она привела миссию EMASOH по наблюдению в Ормузском проливе, которая была учреждена Францией в 2020 году. Задачей миссии стало наблюдение за обстановкой, снижение напряженности и повышение морской безопасности в этом экономически важном регионе. Помимо Франции, в нее вошли Дания, Нидерланды, Бельгия, Германия, Греция, Италия и Португалия.

Ранее с инициативой о создании коалиции по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе выступил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше