Франция привлечет в коалицию по безопасности в Ормузском проливе Европу и Азию

В качестве примера успешного функционирования подобной коалиции она привела миссию EMASOH по наблюдению в Ормузском проливе, которая была учреждена Францией в 2020 году. Задачей миссии стало наблюдение за обстановкой, снижение напряженности и повышение морской безопасности в этом экономически важном регионе. Помимо Франции, в нее вошли Дания, Нидерланды, Бельгия, Германия, Греция, Италия и Португалия.