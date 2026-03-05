СМИ: тысячи иракских курдов начинают наземную операцию в Иране

По информации телеканала Fox News, тысячи иракских курдов начали наземную операцию на территории Ирана. Данные поступили от источника в американской администрации.
Сообщение о начале военных действий курдских сил в Иране вызвало широкий резонанс как в регионе, так и за его пределами. Операция, по предварительным данным, направлена на борьбу с иранскими военными формированиями.
Конфликт между курдскими силами и иранскими военными не нов, однако активизация боевых действий подчеркивает растущее напряжение в регионе.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к администрации президента США за разъяснениями относительно возможных переговоров между Вашингтоном и Тегераном.