СМИ: тысячи иракских курдов начинают наземную операцию в Иране

По информации телеканала Fox News, тысячи иракских курдов начали наземную операцию на территории Ирана.

По информации телеканала Fox News, тысячи иракских курдов начали наземную операцию на территории Ирана. Данные поступили от источника в американской администрации.

Сообщение о начале военных действий курдских сил в Иране вызвало широкий резонанс как в регионе, так и за его пределами. Операция, по предварительным данным, направлена на борьбу с иранскими военными формированиями.

Конфликт между курдскими силами и иранскими военными не нов, однако активизация боевых действий подчеркивает растущее напряжение в регионе.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к администрации президента США за разъяснениями относительно возможных переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

