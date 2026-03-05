Три человека пострадали в Саратовской области в результате атаки БПЛА

В результате атаки БПЛА по Саратовской области, по предварительным данным, пострадали три человека.
Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин. По его словам, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Кроме того, в результате атаки БПЛА были зафиксированы повреждения гражданских объектов.
«Специалисты незамедлительно реагируют на все поступающие вызовы. На местах работают все профильные службы», — отметил глава региона.
Несколькими минутами ранее сообщалось, что силами ПВО также отражается атака беспилотных летательных аппаратов в Сочи.
