Три человека пострадали в Саратовской области в результате атаки БПЛА

В результате атаки БПЛА по Саратовской области, по предварительным данным, пострадали три человека.

Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин. По его словам, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, в результате атаки БПЛА были зафиксированы повреждения гражданских объектов.

«Специалисты незамедлительно реагируют на все поступающие вызовы. На местах работают все профильные службы», — отметил глава региона.

Несколькими минутами ранее сообщалось, что силами ПВО также отражается атака беспилотных летательных аппаратов в Сочи.

