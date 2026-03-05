Ричмонд
Израиль сообщил, что нанес удар по радикалу «Хезболлах» в Бейруте

По словам ЦАХАЛ, цель принадлежала к боевому крылу движения.

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 марта. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о еще одном ударе в районе Бейрута, его целью стал радикал из боевого крыла движения «Хезболлах».

«ЦАХАЛ атаковал еще одного террориста из организации “Хезболлах” в районе Бейрута», — говорится в заявлении армейской пресс-службы.

