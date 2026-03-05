Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рютте заявил о поддержке союзниками действий США против Ирана

Генсек НАТО Рютте заявил о поддержке союзниками действий США против Ирана.

БРЮССЕЛЬ, 5 мар — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил в интервью телеканалу Newsmax о масштабной поддержке союзниками действий США против Ирана и борьбе альянса с иранским правительством.

«НАТО не вовлечено, но, очевидно, союзники фактически в очень крупном масштабе поддерживают то, что делает президент, и также содействуют тому, что сейчас делают США в регионе, уничтожая ядерный потенциал Ирана и, конечно, его ракетный потенциал… И позвольте подчеркнуть: мы боремся с режимом. Это не борьба США против народа Ирана, а против режима и против его способности экспортировать хаос и терроризм в регион, в Европу и в мир. Это пользуется широкой поддержкой», — сказал он.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше