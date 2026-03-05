Рютте заявил о поддержке союзниками действий США против Ирана

«НАТО не вовлечено, но, очевидно, союзники фактически в очень крупном масштабе поддерживают то, что делает президент, и также содействуют тому, что сейчас делают США в регионе, уничтожая ядерный потенциал Ирана и, конечно, его ракетный потенциал… И позвольте подчеркнуть: мы боремся с режимом. Это не борьба США против народа Ирана, а против режима и против его способности экспортировать хаос и терроризм в регион, в Европу и в мир. Это пользуется широкой поддержкой», — сказал он.