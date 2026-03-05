Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский заявил о паузе в переговорах по Украине из-за конфликта США с Ираном

Владимир Зеленский заявил, что процесс мирных переговоров между Россией и Украиной при участии США в настоящее время приостановлен из-за военной операции Израиля и Соединённых Штатов в Иране.

Владимир Зеленский заявил, что процесс мирных переговоров между Россией и Украиной при участии США в настоящее время приостановлен из-за военной операции Израиля и Соединённых Штатов в Иране.

По его словам, из-за ситуации на Ближнем Востоке необходимых сигналов для трёхсторонней встречи сейчас нет.

«Но как только ситуация безопасности и общий политический контекст позволят продолжить именно ту трёхстороннюю дипломатическую работу, это будет сделано», — сказал Зеленский.

Ранее он предложил помощь в стабилизации на Ближнем Востоке.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова между тем заявила, что Зеленский блефует, говоря о помощи Ближнему Востоку.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше