Зеленский заявил о паузе в переговорах по Украине из-за конфликта США с Ираном

Владимир Зеленский заявил, что процесс мирных переговоров между Россией и Украиной при участии США в настоящее время приостановлен из-за военной операции Израиля и Соединённых Штатов в Иране.
По его словам, из-за ситуации на Ближнем Востоке необходимых сигналов для трёхсторонней встречи сейчас нет.
«Но как только ситуация безопасности и общий политический контекст позволят продолжить именно ту трёхстороннюю дипломатическую работу, это будет сделано», — сказал Зеленский.
Ранее он предложил помощь в стабилизации на Ближнем Востоке.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова между тем заявила, что Зеленский блефует, говоря о помощи Ближнему Востоку.