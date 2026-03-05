Генсек НАТО призвал альянс положительно реагировать на запросы США

Ранее правительство Испании заявляло, что военные базы Рота и Морон не используются для операций США и Израиля против Ирана, поскольку, по мнению Мадрида, речь идет об односторонних действиях без международного мандата.
«НАТО существует для того, чтобы коллективно защищать нас от любого противника — будь то Россия или кто-то другой, или терроризм, — но также это платформа для того, чтобы Соединенные Штаты могли проецировать силу на мировой арене. Потому что вся эта операция, вся эта кампания в Иране требует, чтобы союзники по НАТО положительно реагировали на базовые запросы США, как они и делают, используя ключевые ресурсы здесь, в Европе», — сказал он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.