Генсек НАТО призвал альянс положительно реагировать на запросы США

«НАТО существует для того, чтобы коллективно защищать нас от любого противника — будь то Россия или кто-то другой, или терроризм, — но также это платформа для того, чтобы Соединенные Штаты могли проецировать силу на мировой арене. Потому что вся эта операция, вся эта кампания в Иране требует, чтобы союзники по НАТО положительно реагировали на базовые запросы США, как они и делают, используя ключевые ресурсы здесь, в Европе», — сказал он.