При атаке дронов на Саратовскую область пострадали три человека

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. При атаке дронов в Саратовской области пострадали три человека, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
«В результате атаки БПЛА есть повреждения гражданских объектов. Специалисты незамедлительно реагируют на все поступающие вызовы. На местах работают все профильные службы. По предварительным данным, пострадали три человека», — написал он в Telegram-канале.
Раненым оказывают помощь, заключил глава региона.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
