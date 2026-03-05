Ричмонд
Вице-канцлер Германии сомневается в правомерности действий США против Ирана

Клингбайль: действия США и Израиля против Ирана сомнительны с точки зрения права.

БЕРЛИН, 5 мар — РИА Новости. Вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль выразил сомнения относительно соответствия международному праву военных действий США и Израиля против Ирана.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что власти Германии не могут дать однозначную оценку конфликту на Ближнем Востоке и видят «дилемму» с точки зрения международного права.

«Я хочу сказать, что у меня есть значительные сомнения по этому поводу (на предмет соответствия действий США и Израиля международному праву — ред.)… Мы видели действия американцев в Венесуэле, мы видели угрозы в адрес Гренландии, теперь Ирана», — сказал Клингбайль в эфире телеканала ZDF.

Он отметил, что не является сторонником иранских властей. «Но, тем не менее, мы, Германия, мы, европейцы, должны быть очень заинтересованы в том, чтобы в этом мире соблюдались основанный на правилах порядок, нормы, правила, и это также является четким посланием нашим американским друзьям», — указал Клингбайль.

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

