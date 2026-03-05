Вице-канцлер Германии сомневается в правомерности действий США против Ирана

Он отметил, что не является сторонником иранских властей. «Но, тем не менее, мы, Германия, мы, европейцы, должны быть очень заинтересованы в том, чтобы в этом мире соблюдались основанный на правилах порядок, нормы, правила, и это также является четким посланием нашим американским друзьям», — указал Клингбайль.