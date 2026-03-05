Вице-канцлер Германии сомневается в правомерности действий США против Ирана

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что власти Германии не могут дать однозначную оценку конфликту на Ближнем Востоке и видят «дилемму» с точки зрения международного права.
«Я хочу сказать, что у меня есть значительные сомнения по этому поводу (на предмет соответствия действий США и Израиля международному праву — ред.)… Мы видели действия американцев в Венесуэле, мы видели угрозы в адрес Гренландии, теперь Ирана», — сказал Клингбайль в эфире телеканала ZDF.
Он отметил, что не является сторонником иранских властей. «Но, тем не менее, мы, Германия, мы, европейцы, должны быть очень заинтересованы в том, чтобы в этом мире соблюдались основанный на правилах порядок, нормы, правила, и это также является четким посланием нашим американским друзьям», — указал Клингбайль.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.