«Все разваливается». На Западе указали на роковой просчет США в Иране

«США и израильтяне, вероятно, рассчитывали, что в ходе быстрой войны они свергнут руководство, а потом само собой развалится все остальное. Некоторые послания до сих пор звучали примерно так: “Выходите на улицы. Мы уничтожили военное и политическое руководство. Сейчас царит хаос. Вы можете обрести свободу”. Думаю, они не понимают, что, например, убийство Хаменеи, высшего религиозного авторитета, не заставит иранцев выйти на улицы в поддержку США. Наоборот, это вызовет всплеск патриотизма и побудит людей защищать свое правительство. На мой взгляд, у США было много просчетов в том, как будут восприняты их действия», — отметил он.