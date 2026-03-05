Ричмонд
Axios: Израиль потребовал от США разъяснить контакты с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к Белому дому за разъяснениями по возможным контактам между США и властями Ирана.

Как утверждает портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника, израильская разведка получила информацию, что Вашингтон и Тегеран проводили переговоры о прекращении огня.

«Белый дом сообщил Биби, что администрация Трампа не вела переговоры с иранцами за его спиной», — отмечается в статье.

Президент США Дональд Трамп, согласно публикации, также исключил возможность каких-либо переговоров с иранским правительством.

Ранее Трамп заявил, что удары по Ирану будут продолжаться в течение всей недели.

В Axios между тем писали, что план США и Израиля по бомбардировкам Ирана рассчитан минимум на пять дней.

