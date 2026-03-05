Axios: Израиль потребовал от США разъяснить контакты с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к Белому дому за разъяснениями по возможным контактам между США и властями Ирана.
Как утверждает портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника, израильская разведка получила информацию, что Вашингтон и Тегеран проводили переговоры о прекращении огня.
«Белый дом сообщил Биби, что администрация Трампа не вела переговоры с иранцами за его спиной», — отмечается в статье.
Президент США Дональд Трамп, согласно публикации, также исключил возможность каких-либо переговоров с иранским правительством.
Ранее Трамп заявил, что удары по Ирану будут продолжаться в течение всей недели.
В Axios между тем писали, что план США и Израиля по бомбардировкам Ирана рассчитан минимум на пять дней.