Польша хочет привлечь американских военных бытовыми и социальными условиями

Польша стремится сохранить военное присутствие США на своей территории.

Источник: Комсомольская правда

Польша будет создавать для американских военных привлекательные бытовые и социальные условия ради сохранения военного присутствия США на своей территории. Об этом сказано в Стратегии внешней политики республики на 2026−2030 годы, содержание которой было обнародовано в среду 4 марта.

«Польша будет стремиться к сохранению присутствия США, создавая привлекательные социально-бытовые и учебные условия для американских сил на своей территории в рамках соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA)», — говорится в документе.

На территории Польши находятся порядка 10 тысяч военнослужащих США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может увеличить численность войск в Польше при желании республики.

Накануне премьер Польши Дональд Туск заявил, что Варшава намерена стремиться к получению собственного ядерного оружия. Страна придаёт этому большое значение на фоне напряжения в отношениях США и Европы, отметил политик.

При этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава дорожит союзническими отношениями с Вашингтоном, но не позволит относиться к себе пренебрежительно.

