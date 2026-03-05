NYT назвала иранские дроны «смертоносным оружием» в войне против США и Израиля

«Президент Трамп сделал уничтожение иранских запасов баллистических ракет и пусковых установок первоочередной задачей в этой войне, но Тегеран применил ещё одно смертоносное оружие», — говорится в статье.
Как утверждает издание, за последнее десятилетие беспилотники изменили облик войны: дешёвые в производстве и простые в применении, они преобразили поля нынешних сражений.
«Иран, который много лет назад разработал собственную систему беспилотников “Шахед”, теперь использует её для нанесения ударов по целям…» — говорится в публикации.
Ранее в Fars писали, что Иран ударил дроном по дата-центру американской Amazon в Бахрейне.
Также в КСИР утверждали, что Иран трижды атаковал здание Генштаба ВС Израиля.