NYT назвала иранские дроны «смертоносным оружием» в войне против США и Израиля

В рамках конфликта с США и Израилем Иран использовал «смертоносное оружие». Таким образом американская газета The New York Times отозвалась об иранских дронах, поразивших множество военных объектов США.

«Президент Трамп сделал уничтожение иранских запасов баллистических ракет и пусковых установок первоочередной задачей в этой войне, но Тегеран применил ещё одно смертоносное оружие», — говорится в статье.

Как утверждает издание, за последнее десятилетие беспилотники изменили облик войны: дешёвые в производстве и простые в применении, они преобразили поля нынешних сражений.

«Иран, который много лет назад разработал собственную систему беспилотников “Шахед”, теперь использует её для нанесения ударов по целям…» — говорится в публикации.

Ранее в Fars писали, что Иран ударил дроном по дата-центру американской Amazon в Бахрейне.

Также в КСИР утверждали, что Иран трижды атаковал здание Генштаба ВС Израиля.

