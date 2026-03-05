Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Fox News утверждает, что иракские курды начали наземное наступление в Иране

Fox News: иракские курды начали наземное наступление в Иране.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Телеканал Fox News со ссылкой на неназванного чиновника США утверждает, что иракские курды начали наземное наступление в Иране.

«Тысячи иракских курдов начали наземное наступление в Иране, сообщил Fox американский чиновник», — написала в соцсети X журналистка Fox News Дженнифер Гриффин.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше