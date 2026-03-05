Fox News утверждает, что иракские курды начали наземное наступление в Иране

ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Телеканал Fox News со ссылкой на неназванного чиновника США утверждает, что иракские курды начали наземное наступление в Иране.
«Тысячи иракских курдов начали наземное наступление в Иране, сообщил Fox американский чиновник», — написала в соцсети X журналистка Fox News Дженнифер Гриффин.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.