Иран не направлял США никаких посланий, пишут СМИ

«Иран не направлял посланий в США, и ответа на сообщения США не будет. Иранские вооруженные силы приготовились к длительной войне», — сказал источник агентству Tasnim.
В среду портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что израильская разведка получила информацию, вызывающую подозрения, что США и Иран контактировали для обсуждения прекращения огня.
