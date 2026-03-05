Ричмонд
Иран не направлял США никаких посланий, пишут СМИ

Tasnim: Иран не направлял США никаких посланий, Тегеран приготовился к войне.

ТЕГЕРАН, 5 мар — РИА Новости. Иран не направлял США никаких посланий, Тегеран приготовился к длительной войне, передает иранское агентство Tasnim.

«Иран не направлял посланий в США, и ответа на сообщения США не будет. Иранские вооруженные силы приготовились к длительной войне», — сказал источник агентству Tasnim.

В среду портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что израильская разведка получила информацию, вызывающую подозрения, что США и Иран контактировали для обсуждения прекращения огня.

