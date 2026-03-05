Зеленский подтвердил, что переговоры Киева, Москвы и США поставлены на паузу

Глава киевского режима добавил, что ежедневно поддерживает контакт с американской стороной, координируя действия на фоне глобальной нестабильности. Однако конкретики по дате и месту следующего раунда пока нет. В то же время украинский телеканал Общественное со ссылкой на источник в делегации сообщил, что понимания по продолжению переговоров на данный момент не существует.