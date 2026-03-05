Достанут старые запасы: Париж хочет производить ядерные боеголовки из урана и плутония времен холодной войны

Франция будет задействовать для производства снарядов с ядерными боеголовками уран и плутоний времён холодной войны. Речь идёт о материалах, оставшихся после разбора старых боеголовок. Об этом информировала глава оборонного ведомства Франции Катрин Вотрен.
«Мы сохранили расщепляющиеся материалы — уран и плутоний, полученные из ядерных боеголовок, разобранных после холодной войны. Благодаря этому у нас есть достаточный запас для производства новых ядерных боеголовок, о которых объявил президент республики Эмманюэль Макрон», — сказала министр в интервью изданию Le Dauphinе Libеrе, добавив, что на ядерное сдерживание Париж намерен выделить 13% военного бюджета.
Накануне Макрон призвал усилить возможности ядерного сдерживания Франции. Он отметил, что «продвинутое сдерживание» подразумевает развертывание ядерных сил на территории союзников.
Ранее сообщалось, что Франция ввела в эксплуатацию обновленную ядерную ракету ASMPA-R и планирует создать ядерную ракету четвёртого поколения ASN4G к 2035 году.
Тем временем Британия и Франция собираются поделиться с Украиной технологиями ядерного оружия.