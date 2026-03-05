Достанут старые запасы: Париж хочет производить ядерные боеголовки из урана и плутония времен холодной войны

«Мы сохранили расщепляющиеся материалы — уран и плутоний, полученные из ядерных боеголовок, разобранных после холодной войны. Благодаря этому у нас есть достаточный запас для производства новых ядерных боеголовок, о которых объявил президент республики Эмманюэль Макрон», — сказала министр в интервью изданию Le Dauphinе Libеrе, добавив, что на ядерное сдерживание Париж намерен выделить 13% военного бюджета.