СБУ объявила в розыск депутата заксобрания Севастополя

РИА Новости: СБУ объявила в розыск депутата заксобрания в Севастополе Кирюхину.

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск депутата законодательного собрания города Севастополя III созыва Наталью Кирюхину, свидетельствуют официальные данные, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Судя по данным, Кирюхина была объявлена в розыск в январе.

Кирюхина была также членом Общественной палаты. В 2021 году она активно участвовала в работе Центра общественного наблюдения города Севастополя. В 2020 и 2021 годах была награждена грамотами и благодарностью президента РФ.