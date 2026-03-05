Ричмонд
В Конгрессе США отклонили резолюцию о запрете применения ВС в Иране без санкции

Это произошло без разрешения со стороны законодательной власти.

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Сенат Конгресса США отклонил резолюцию с требованием запретить американской администрации применять военную силу против Ирана без разрешения со стороны законодательной власти. Трансляцию голосования в верхней палате законодательного органа вел 4 марта телеканал C-SPAN.

В поддержку документа во время процедурного голосования выступили 47 сенаторов, против — 52. Для одобрения в верхней палате Конгресса, контролируемой представителями Республиканской партии, документ во время процедурного и окончательного голосования должно было поддержать простое большинство законодателей. Как ожидается, в четверг голосование по аналогичному документу пройдет в Палате представителей Конгресса США, также контролируемой однопартийцами действующего президента страны Дональда Трампа.

Газета The Washington Post ранее прогнозировала, что документы вряд ли будут поддержаны Конгрессом США. Даже в случае их одобрения в Конгрессе президент страны имеет право наложить на них вето.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись цели США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

