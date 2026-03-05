Ульянов: Россия готова предоставить посреднические услуги США и Ирану

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Ирана. В результате ударов погибли верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства республики. Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США на Бахрейне, в Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.