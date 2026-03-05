Ульянов: Россия готова предоставить посреднические услуги США и Ирану

«Конечно, при необходимости Россия готова предоставить посреднические услуги. У нас имеется соответствующий опыт», — сказал дипломат.
Ульянов напомнил, что во время венских переговоров по восстановлению «ядерной сделки» в 2021—2022 годах российская делегация неоднократно помогала западным странам и Ирану «найти общий язык», и, по его словам, обе стороны выражали РФ глубокую признательность.
«Думаю, что Тегеран охотно воспользовался бы нашими посредническими услугами и в нынешней ситуации. Но американцы дают понять, что им посредники не нужны. Мол, Вашингтон справится с текущими задачами самостоятельно. На самом деле, получается это у американцев очень плохо», — отметил он изданию.
По словам постпреда, США фактически выдвигают Тегерану ультиматум, а когда иранская сторона пытается предложить коррективы, «США прекращают разговор и прибегают к силе оружия».
Ульянов также выразил сомнение в возможности скорого возобновления переговоров между Вашингтоном и Тегераном, указав, что США стремятся исключить возможность появления у Ирана ядерного оружия, тогда как Иран заинтересован в снятии американских санкций. При этом, по его мнению, военными средствами добиться этого невозможно, поэтому на следующих этапах востребованными окажутся именно переговоры.
О конфликте.
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Ирана. В результате ударов погибли верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства республики. Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США на Бахрейне, в Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.