Генсек НАТО оценил инициативу Макрона по ядерному сдерживанию

«Я думаю, что это было позитивное заявление со стороны французов, потому что это усилит общую позицию НАТО. Все в НАТО признают, что ядерный зонтик США является окончательной гарантией свободы территории НАТО, а также сдерживания и безопасности территории альянса… Но, конечно, ядерный потенциал Великобритании, Франции, а теперь и участие Франции в обсуждениях с другими странами, такими как Швеция, Дания, Нидерланды и другими, чтобы понять, что можно сделать совместно для дальнейшего усиления эффекта французского ядерного потенциала, усилит общий ядерный потенциал сдерживания НАТО», — сказал он.