NYT сообщила о высокоэффективных иранских беспилотниках «Шахед»

«Это мощное оружие», — приводятся в публикации слова министра обороны США Пита Хегсета.
Американские военные подтвердили, что один из ударов дрона в Кувейте пробил систему противовоздушной обороны (ПВО) и поразил тактический центр.
По данным газеты, с начала американо-израильской военной операции иранцы запустили около 2 тыс. таких единиц оружия.
Иранское агентство Fars 4 марта сообщило, что армия Ирана за сутки с помощью беспилотников нанесла удары по базам США в Кувейте и Бахрейне. Кроме того, иранские войска уничтожили шесть беспилотников в районах Исфахана, Курдистана и Тегерана.
Хегсет в тот же день заявил, что новые вооруженные силы США прибывают на территорию Ближнего Востока, где будут продолжать начатую совместно с Израилем военную операцию настолько долго, насколько это потребуется для достижения успеха. Он добавил, что тандем Вооруженных сил (ВС) США с «обладающей сокрушительными возможностями» Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) знаменует полное уничтожение «иранских противников».
США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию в Иране. Трамп назвал ее целью защиту американского народа. В рамках израильско-американской операции «Рык льва» были поражены военные объекты на западе Ирана, резиденция верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, а также начальная школа в городе Минаб.
Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 4» и атаковал американские военные базы, которые расположены в странах Ближнего Востока, а также ударил по городам Израиля.