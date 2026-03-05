Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT сообщила о высокоэффективных иранских беспилотниках «Шахед»

Иранские беспилотники «Шахед» становятся серьезной угрозой в регионе. Об этом 4 марта сообщила газета The New York Times (NYT).

Источник: Reuters

«Это мощное оружие», — приводятся в публикации слова министра обороны США Пита Хегсета.

Американские военные подтвердили, что один из ударов дрона в Кувейте пробил систему противовоздушной обороны (ПВО) и поразил тактический центр.

По данным газеты, с начала американо-израильской военной операции иранцы запустили около 2 тыс. таких единиц оружия.

Иранское агентство Fars 4 марта сообщило, что армия Ирана за сутки с помощью беспилотников нанесла удары по базам США в Кувейте и Бахрейне. Кроме того, иранские войска уничтожили шесть беспилотников в районах Исфахана, Курдистана и Тегерана.

Хегсет в тот же день заявил, что новые вооруженные силы США прибывают на территорию Ближнего Востока, где будут продолжать начатую совместно с Израилем военную операцию настолько долго, насколько это потребуется для достижения успеха. Он добавил, что тандем Вооруженных сил (ВС) США с «обладающей сокрушительными возможностями» Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) знаменует полное уничтожение «иранских противников».

США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию в Иране. Трамп назвал ее целью защиту американского народа. В рамках израильско-американской операции «Рык льва» были поражены военные объекты на западе Ирана, резиденция верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, а также начальная школа в городе Минаб.

Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 4» и атаковал американские военные базы, которые расположены в странах Ближнего Востока, а также ударил по городам Израиля.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше