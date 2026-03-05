NYT сообщила о высокоэффективных иранских беспилотниках «Шахед»

Хегсет в тот же день заявил, что новые вооруженные силы США прибывают на территорию Ближнего Востока, где будут продолжать начатую совместно с Израилем военную операцию настолько долго, насколько это потребуется для достижения успеха. Он добавил, что тандем Вооруженных сил (ВС) США с «обладающей сокрушительными возможностями» Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) знаменует полное уничтожение «иранских противников».