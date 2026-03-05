Пезешкиан назвал убийство Хаменеи объявлением войны мусульманам мира

«Убийство первого политического лица Ирана и лидера всего шиитского сообщества — это открытое объявление войны мусульманам в целом и шиитам в частности по всему миру», — отметил он.
Пезешкиан подчеркнул, что это событие стало величайшим испытанием для исламского мира.
Напомним, 28 февраля Израиль и США начали совместную военную операцию против Ирана. Удары нанесли не только по военной инфраструктуре, но и по школам, больницам, жилым кварталам. Жертвами бомбардировок в Иране стали 1045 человек. Среди погибших — верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи.
