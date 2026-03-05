«Ъ»: МВД ужесточит контроль техосмотра автомобилей с 1 сентября

По информации газеты «Коммерсантъ», в доработанной редакции документ ведомства предлагает добавить детальный механизм подачи жалоб операторов на отключение от ЕАИСТО. Отмечается, что жалоба будет подаваться в течение 20 дней в электронном виде через сайт МВД от имени юрлица и подписываться усиленной квалифицированной электронной подписью.