Израиль нанес удар по мэрии города на северо-западе Ирана

ТЕГЕРАН, 5 мар — РИА Новости. Израиль нанес удар по мэрии города Букан на северо-западе Ирана, сотни человек погибли и получили ранения, передает иранское агентство Tasnim.
«Израильские вооруженные силы в среду в 20:30 (20:00 мск) нанесли авиаудар по городу Букан в провинции Западный Азербайджан. В результате этой атаки сотни соотечественников, включая женщин, молодежь и, к сожалению, невинных детей, погибли и получили ранения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что удар был нанесен по зданию мэрии города.
