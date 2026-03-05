Ричмонд
Рютте не исключил, что НАТО может задействовать статью о коллективной обороне

Генсек НАТО Марк Рютте в интервью Newsmax не исключил, что Североатлантический альянс на фоне конфликта США с Ираном может задействовать статью о коллективной обороне.

«У нас есть веские причины всегда сохранять неопределённость относительно того, когда именно будет задействована статья… Мы сохраняем эту неопределённость, потому что не хотим, чтобы наши враги, наши противники, узнали об этом больше», — отметил политик.

При этом Рютте подчеркнул, что НАТО обеспечит защиту каждого дюйма территории альянса.

«И в то же время мы очень солидарны с нашими друзьями и партнёрами на Ближнем Востоке, потому что мы видим эти неизбирательные нападения на ОАЭ, на Бахрейн, на Оман, на Саудовскую Аравию, на Кувейт, на другие страны региона. И мы очень солидарны с ними», — добавил генсек.

Ранее Рютте призвал не бросать Украину из-за военного конфликта на Ближнем Востоке.

