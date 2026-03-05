Иран угрожает ударом по ядерному реактору в Димоне в ответ на угрозу смены режима

По информации, опубликованной в Telegram-канале ISNA, иранский военный чиновник подчеркнул, что любые попытки Вашингтона и Тель-Авива вмешаться во внутренние дела Ирана приведут к решительным действиям со стороны Тегерана. «Иранский военный чиновник предупредил, что если США и Израиль будут добиваться смены режима в Иране, Тегеран нанесет удар по ядерному реактору в Димоне на оккупированной территории», — говорится в сообщении.
Напряженность в регионе возросла после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. Основной причиной этих действий стало нежелание Ирана отказаться от своих ядерных амбиций.
Ранее Fox News сообщил, что тысячи иракских курдов начали наземную операцию на территории Ирана. Данные поступили от источника в американской администрации.