Иран угрожает ударом по ядерному реактору в Димоне в ответ на угрозу смены режима

По информации, опубликованной в Telegram-канале ISNA, иранский военный чиновник подчеркнул, что любые попытки Вашингтона и Тель-Авива вмешаться во внутренние дела Ирана приведут к решительным действиям со стороны Тегерана. «Иранский военный чиновник предупредил, что если США и Израиль будут добиваться смены режима в Иране, Тегеран нанесет удар по ядерному реактору в Димоне на оккупированной территории», — говорится в сообщении.