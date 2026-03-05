Ричмонд
Трамп раскритиковал европейцев за покупку тысяч ветрогенераторов у Китая

Американский президент Дональд Трамп во время круглого стола в Белом доме раскритиковал европейцев за приобретение тысяч ветрогенераторов у Китая.

«Много вы видели ветряных электростанций в Китае в последнее время? Они сами производят эти ветряки и впаривают их лохам в Европе, где их скупают тысячами», — указал политик.

При этом он добавил, что на протяжении трёх лет твердил европейцам, что такая ситуация добром не кончится.

«И вот теперь они признают, что я был прав», — сказал Трамп.

В январе в The New York Times писали, что союзники США сближаются с Китаем.

Официальный представитель 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва Лоу Циньцзянь между тем заявил, что Китай и США должны уважать друг друга.

