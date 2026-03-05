Представитель курдов опроверг сообщения о наступлении в Иране

«Высокопоставленный представитель одной из иранско-курдских группировок опроверг в разговоре со мной начало наземного наступления», — написал в соцсети X журналист Axios Барак Равид.
Ранее источник в органах безопасности Ирана опроверг иранскому агентству Nour News сообщения западных СМИ о якобы вторжении курдских группировок через границу с Ираном.
