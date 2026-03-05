Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ирак опроверг сообщение о наземной операции курдов против Ирана

Курды опровергли сообщения о наземной операции против Ирана со стороны Ирака. Информацию со ссылкой на высокопоставленного представителя одной из партий Иранского Курдистана опубликовало в соцсети X издание Rudaw.

«В то время как большинство американских и израильских СМИ утверждают, что курдские силы вошли на территорию Ирана из Восточного Курдистана, высокопоставленный представитель одной из партий Восточного Курдистана опроверг это сообщение», — сказано в публикации.

Премьер-министр Ирака Ас-Судани заявил, что Багдад не позволит совершить нападение на Иран с территории Ирака.

Ранее СМИ сообщили, что курдские оппозиционные формирования начали наступление на западные районы Ирана с территории Иракского Курдистана. В публикации утверждали — президент США Дональд Трамп провёл переговоры с курдскими лидерами в Ираке.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше