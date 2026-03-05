Ирак опроверг сообщение о наземной операции курдов против Ирана

«В то время как большинство американских и израильских СМИ утверждают, что курдские силы вошли на территорию Ирана из Восточного Курдистана, высокопоставленный представитель одной из партий Восточного Курдистана опроверг это сообщение», — сказано в публикации.
Премьер-министр Ирака Ас-Судани заявил, что Багдад не позволит совершить нападение на Иран с территории Ирака.
Ранее СМИ сообщили, что курдские оппозиционные формирования начали наступление на западные районы Ирана с территории Иракского Курдистана. В публикации утверждали — президент США Дональд Трамп провёл переговоры с курдскими лидерами в Ираке.
Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.