Родригес и Трамп обменялись дружественными посланиями в X

Сообщения уполномоченного президента Венесуэлы и американского лидера свидетельствуют о нормализации и улучшении отношений между странами.

КАРАКАС, 5 марта. /ТАСС/. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес и президент США Дональд Трамп обменялись в X посланиями, которые свидетельствуют о нормализации и улучшении отношений между двумя странами.

Американский лидер отметил прогресс в отношениях с Родригес и правительством Венесуэлы. «Делси Родригес, [уполномоченный] президент Венесуэлы, делает отличную работу и очень хорошо сотрудничает с представителями США. Нефть начинает поступать, профессионализм и преданность делу обеих стран очень приятно видеть», — написал Трамп в X.

В ответ на это признание Родригес на той же платформе выразила благодарность Трампу за «готовность его правительства работать совместно над повесткой дня, которая укрепит двустороннее сотрудничество на благо народов США и Венесуэлы».

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
