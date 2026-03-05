Эксперт Липовой рассказал, при каких условиях Кувейт не сбил бы истребители США

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Четкая работа служб обнаружения воздушной угрозы и наведения, а также координация между наземными и воздушными силами союзников помогли бы избежать инцидентов, подобных произошедшему в небе над Кувейтом, где экипаж кувейтского F/A-18 сбил три истребителя F-15 ВВС США. Такое мнение ТАСС выразил председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
«В воздухе находится более 200 военных самолетов, которые выполняют боевые задачи. Вольно или невольно происходят такие накладки, в результате которых истребители могут принять союзника именно за вражеские истребители. Если рассуждать гипотетически, чтобы избежать таких ошибок нужна четкая работа служб обнаружения, служб наведения и координация между наземными и воздушными силами союзников», — сказал Липовой.
Тем не менее, добавил он, добиться идеально слаженной работы всех служб очень тяжело. По мнению Липового, чтобы избежать подобных катастроф в ходе боевых действий, необходимо системное использование единых средств опознавания как на самолетах, так и на системах ПВО.
2 марта Центральное командование ВС США сообщило, что системы ПВО Кувейта по ошибке сбили три американских истребителя. Самолеты потерпели крушение в результате инцидента с дружественным огнем, все шесть членов экипажа катапультировались.
Однако 4 марта газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что три американских истребителя F-15 были сбиты 1 марта ракетами, которые ошибочно выпустил экипаж кувейтского истребителя-бомбардировщика F/A-18.