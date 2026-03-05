В РПЦ дали совет, как провести 8 марта

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Церкви не празднуют 8 марта, но вспоминают блаженную Матрону Московскую, которая покровительствует семье и браку, поэтому в этот день лучше ей помолиться, это будет лучшим подарком, рассказал зампредседателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
«Эта дата выпадает на день памяти Блаженной Матроны, которая покровительствует в том числе браку и семье. Поэтому и женщинам, и мужчинам можно ей помолиться. Если верующие мужчины в этот день помолятся ей о своих матерях, дочерях и сестрах, то это может значить больше, чем какие-то дежурные подарки», — сказал Кипшидзе.
Вместе с тем, он отметил, что хотя в церковной традиции не празднуют 8 марта, поздравить женщин с этим праздником «грехом не будет».
В Русской православной церкви 8 марта вспоминают обретение мощей блаженной Матроны Московской, которые сейчас находятся в Покровском женском монастыре Москвы. Суточный богослужебный круг начинается в храмах накануне вечером, поэтому встретить праздник фактически можно уже 7 числа.
Как сказано на сайте Покровского монастыря, с 7 на 8 марта монастырь будет открыт всю ночь. Так, 7 марта в 16.45 начинается Всенощное бдение. Восьмого марта в ноль часов — ранняя Божественная литургия, а в 10 утра — поздняя Божественная литургия, которую, как уточняется, возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.