В Иракском Курдистане опровергли сообщения о наступлении курдов на Иран

Власти Иракского Курдистана опровергли сообщения о наступлении курдов на Иран.

КАИР, 5 мар — РИА Новости. Сообщения о наступлении иракских курдов на Иран не соответствуют действительности, заявил замглавы офиса премьера Иракского Курдистана Азиз Ахмад.

«Ни один иракский курд не пересек границу. Это явная ложь», — написал Ахмад в соцсети X.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на неназванного чиновника США сообщил, что иракские курды начали наземное наступление в Иране. Источник в органах безопасности Ирана опроверг иранскому агентству Nour News сообщения западных СМИ о якобы вторжении курдских группировок через границу с Ираном.

