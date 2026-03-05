Ричмонд
Размер материнского капитала может превысить миллион рублей в 2027 году

Максимальный размер материнского капитала в 2027 году может превысить 1 млн рублей, заявила заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда РАНХиГС Алла Макаренцева.

По её словам, такая возможность имеется в случае сохранения нынешних темпов повышения выплат и отсутствия необходимости менять социальную политику страны из-за изменений в экономике.

По её словам, такая возможность имеется в случае сохранения нынешних темпов повышения выплат и отсутствия необходимости менять социальную политику страны из-за изменений в экономике.

«Достижение этого показателя будет иметь не столько формальное, сколько символическое значение, обозначив постепенное усиление государственной поддержки семей с детьми на фоне инфляционных процессов», — цитирует Макаренцеву РИА Новости.

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский ранее рассказал, что в 2026 году средства маткапитала можно направить на первоначальный взнос по ипотеке либо её досрочное погашение, а также на покупку жилья, образование детей или накопительную пенсию.

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш между тем предупредил россиян о серьёзных рисках при использовании материнского капитала для погашения ипотечного кредита.