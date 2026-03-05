Ричмонд
В Ираке пресекли попытку запуска ракет по одной из соседних стран

В Ираке в провинции Басра пресекли попытку запуска ракет по соседней стране.

КАИР, 5 мар — РИА Новости. Силы безопасности Ирака пресекли в провинции Басра попытку запуска ракет по одной из соседних стран, передает иракское агентство INA со ссылкой на источник в органах безопасности.

«Силы безопасности пресекли попытку запуска ракет по одной из соседних стран… в провинции Басра», — говорится в сообщении.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

После начала атак США и Израиля против Ирана ряд иракских группировок объявили о решении выступить на стороне Ирана. При этом на территории Ирака действуют и антииранские группировки, по которым Иран наносил удары.

