В Ираке пресекли попытку запуска ракет по одной из соседних стран

КАИР, 5 мар — РИА Новости. Силы безопасности Ирака пресекли в провинции Басра попытку запуска ракет по одной из соседних стран, передает иракское агентство INA со ссылкой на источник в органах безопасности.
«Силы безопасности пресекли попытку запуска ракет по одной из соседних стран… в провинции Басра», — говорится в сообщении.
После начала атак США и Израиля против Ирана ряд иракских группировок объявили о решении выступить на стороне Ирана. При этом на территории Ирака действуют и антииранские группировки, по которым Иран наносил удары.