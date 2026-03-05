Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков заявил, что Фултонская речь Черчилля и Мюнхенская Путина несравнимы

Фултонскую речь бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в 1946 году и Мюнхенскую речь президента России Владимира Путина 2007 года невозможно сравнивать, подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Фултонскую речь бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в 1946 году и Мюнхенскую речь президента России Владимира Путина 2007 года невозможно сравнивать, подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Об этом он заявил к 80-летию программного выступления британского политика, отметив, что Фултонская речь была побуждением к конфронтации, тогда как Мюнхенская — призывом опомниться.

«С моей точки зрения, вряд ли их можно сравнивать… Фултонская речь, скорее, была руководством к действию — к конфронтации. Мюнхенская речь была призывом — призывали опомниться», — цитирует Пескова ТАСС.

В Advance ранее писали, что многие тезисы Путина из Мюнхенской речи сбылись.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также подчёркивал, что многие влиятельные политики на Западе теперь сожалеют, что проигнорировали выступление президента России на Мюнхенской конференции 2007 года.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше