Фултонскую речь бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в 1946 году и Мюнхенскую речь президента России Владимира Путина 2007 года невозможно сравнивать, подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Об этом он заявил к 80-летию программного выступления британского политика, отметив, что Фултонская речь была побуждением к конфронтации, тогда как Мюнхенская — призывом опомниться.
«С моей точки зрения, вряд ли их можно сравнивать… Фултонская речь, скорее, была руководством к действию — к конфронтации. Мюнхенская речь была призывом — призывали опомниться», — цитирует Пескова ТАСС.
В Advance ранее писали, что многие тезисы Путина из Мюнхенской речи сбылись.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров также подчёркивал, что многие влиятельные политики на Западе теперь сожалеют, что проигнорировали выступление президента России на Мюнхенской конференции 2007 года.