«Трудно сдержать». На Западе запаниковали, узнав последствия атаки на Иран

«Война в Иране пока не вызвала массового исхода в Европу. Пока не наблюдается той картины, которая была в 2015 году. Однако обеспокоенность в Брюсселе очевидна. Опыт показывает, что крупномасштабные перемещения начинаются не с впечатляющих цифр, а с постоянного потока, который, если конфликт затянется, может превратиться в волну, которую трудно сдержать», — говорится в публикации.