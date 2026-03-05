Ричмонд
«Трудно сдержать». На Западе запаниковали, узнав последствия атаки на Иран

TEC: в Брюсселе опасаются, что из-за войны в Иране в ЕС хлынет волна мигрантов.

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Брюссель с тревогой ожидает волны мигрантов из-за событий в Иране, пишет издание The European Conservative.

«Война в Иране пока не вызвала массового исхода в Европу. Пока не наблюдается той картины, которая была в 2015 году. Однако обеспокоенность в Брюсселе очевидна. Опыт показывает, что крупномасштабные перемещения начинаются не с впечатляющих цифр, а с постоянного потока, который, если конфликт затянется, может превратиться в волну, которую трудно сдержать», — говорится в публикации.

Авторы предупреждают, что конфликт в Иране может вызвать серьезные последствия для Европы.

«Иран весьма значимая страна в демографическом плане. С населением почти 90 миллионов человек любая дестабилизация может вызвать волну мигрантов, гораздо больше, чем та, что была в прошлых конфликтах. Даже если бы только относительно небольшая часть населения решила уйти, последствия были бы значительными», — добавляется в статье.

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.

По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.

В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.

