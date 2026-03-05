Туристка рассказала о регистрации на первый рейс из Дубая в Петербург

С. — ПЕТЕРБУРГ, 5 мар — РИА Новости. Российская туристка рассказала РИА Новости, что проблем при регистрации на первый рейс из Дубая в Петербург после приостановки полетов не возникло.
По ее словам перелет из Дубая в Петербург занял девять часов, маршрут пролегал через Египет, Турцию, Румынию.
«Вообще никаких (проблем — ред.), просто приехали и зарегистрировались», — сообщила РИА Новости женщина.
Ранее сообщалось, что первый рейс после приостановки полетов из Дубая в Петербург прибыл в 23.54 мск в среду.
В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.